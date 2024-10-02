مفتي عكار التقى اللبكي للتشاور والتنسيق في أوضاع النازحين

استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، اليوم الاربعاء، في مكتبه، بدار إفتاء عكار - حلبا محافظ عكار عماد اللبكي للتشاور والتنسيق في أوضاع النازحين من جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك بحضور رئيس دائرة الأوقاف الشيخ مالك جديدة، رئيس صندوق "الزكاة" أسامة الزعبي، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى كفاح الكسار، ورئيس "اتحاد بلديات جرد القيطع" عبد الإله زكريا.

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خلال اللقاء، جرى التداول في "شؤون النازحين وسبل إغاثتهم والصعوبات والعقبات التي يعانون منها وكيفية علاج وحل ذلك، والأولويات التي ينبغي تأمينها لهم في هذه المرحلة.

كما جرى التأكيد على ضرورة الإسراع في التقديمات قبل تفاقم الأزمة، وأهمية التنسيق والتشاور مع الجهات المختصة لضمان استفادة الجميع وعدم تكرار الجهود والمساعدات على نفس الجهة.