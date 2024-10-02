Advertisement

لبنان

مفتي عكار التقى اللبكي للتشاور والتنسيق في أوضاع النازحين

Lebanon 24
02-10-2024 | 13:37
A-
A+
Doc-P-1256083-638634985556322628.png
Doc-P-1256083-638634985556322628.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، اليوم الاربعاء، في مكتبه، بدار إفتاء عكار - حلبا محافظ عكار عماد اللبكي للتشاور والتنسيق في أوضاع النازحين من جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك بحضور رئيس دائرة الأوقاف الشيخ مالك جديدة، رئيس صندوق "الزكاة" أسامة الزعبي، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى كفاح الكسار، ورئيس "اتحاد بلديات جرد القيطع" عبد الإله زكريا.
Advertisement
 
 
خلال اللقاء، جرى التداول في "شؤون النازحين وسبل إغاثتهم والصعوبات والعقبات التي يعانون منها وكيفية علاج وحل ذلك، والأولويات التي ينبغي تأمينها لهم في هذه المرحلة.
 
 
كما جرى التأكيد على ضرورة الإسراع في التقديمات قبل تفاقم الأزمة، وأهمية التنسيق والتشاور مع الجهات المختصة لضمان استفادة الجميع وعدم تكرار الجهود والمساعدات على نفس الجهة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:29 | 2024-10-02
16:22 | 2024-10-02
16:17 | 2024-10-02
16:07 | 2024-10-02
16:01 | 2024-10-02
16:00 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24