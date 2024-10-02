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لبنان

بِصلية صاروخية كبيرة.. هذا ما استهدفه "الحزب" مساء اليوم

Lebanon 24
02-10-2024 | 14:08
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 أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مستوطنة روش بينا برشقة صاروخية كبيرة.



وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدفنا عند الساعة (8:00) من مساء يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا بِصلية صاروخية كبيرة" .
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