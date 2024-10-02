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لبنان

انطلقت من لبنان.. هذا ما فعله 140 صاروخًا بشمال إسرائيل!

Lebanon 24
02-10-2024 | 13:59
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أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن التيار الكهربائي قد انقطع في عدد من بلدات الجليل الأعلى شمالي البلاد، إثر إطلاق 140 صاروخًا من لبنان خلال ساعتين فقط.
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