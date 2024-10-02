"خارطة طريق للحل".. تفاصيل جديدة عن "لقاء عين التينة الثلاثي"

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ اللقاء الثلاثي الذي عُقد اليوم في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، وضع خارطة طريقة داخلية للحل والدعوة إلى جلسة انتخاب رئيسٍ للجمهورية.

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وأشارت القناة إلى أنّ "بري طالب بانتخاب رئيسٍ وسطي شرط أن يتوافق عليه 86 نائباً ليدعو فوراً إلى جلسةٍ انتخابية".

وأوضحت القناة أن "ميقاتي سيزور البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حين أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي سيزور معراب حتى لا يُعطى اللقاء الثلاثي صبغة إسلامية"، وأردفت: "بالنسبة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فإنهُ ليس بعيداً عن الحل شرط ألا يأتوا له بباسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كطرح للرئاسة وذلك بعد استبعاد رئيس تيار المرده سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور من السباق الرئاسي".

كذلك، لفتت القناة إلى أن "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أجرى مشاورات اليوم مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الرياض".