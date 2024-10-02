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لبنان

"المخزون المخفي".. هذا ما كُشف عن ترسانة "حزب الله"!

Lebanon 24
02-10-2024 | 14:32
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كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تسعى لإقناع إسرائيل بالتراجع عن الرد على إيران، معتبرين أن احتمال قيام إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية ضعيف.

وأشار المسؤولون إلى أن حزب الله يحتفظ بمخزون مخفي من ترسانته، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى وأكثر تطورًا، والتي لم تُستخدم حتى الآن، بينما لم يتضح ما إذا كانت بعض هذه الصواريخ قد تضررت في الضربات الأخيرة. (الجزيرة)
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