الموت يغيّب زوجة شقيق البطريرك الراعي

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يحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحلة بعد ظهر يوم غد الخميس 3 تشرين الأول في كنيسة مار جرجس - حملايا.تقبل التعازي يوم الخميس في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الساعة 7 مساء، ويوم الجمعة 4 الجاري في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير مستيتا، جبيل ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 7 مساء وتختم بقداس المرافقة."لبنان24" يتقدّم بأحر التعازي من صاحب الغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وافراد العائلة سائلا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.