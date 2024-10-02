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لبنان
الموت يغيّب زوجة شقيق البطريرك الراعي
Lebanon 24
02-10-2024
|
14:18
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غيّب الموت المرحومة إلهام شكرالله الجميل، زوجة شقيق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
يحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحلة بعد ظهر يوم غد الخميس 3 تشرين الأول في كنيسة مار جرجس - حملايا.
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تقبل التعازي يوم الخميس في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الساعة 7 مساء، ويوم الجمعة 4 الجاري في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير مستيتا، جبيل ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 7 مساء وتختم بقداس المرافقة.
"لبنان24" يتقدّم بأحر التعازي من صاحب الغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وافراد العائلة سائلا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
لبنان
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