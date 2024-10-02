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لبنان

بشأن موعد وصول طائرة مساعدات الأدوية والمستلزمات الطبية.. هذا ما أعلنته "الصحة"

Lebanon 24
02-10-2024 | 15:32
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أعلنت وزارة الصحة، في بيان مساء اليوم، إرجاء موعد وصول طائرة مساعدات الادوية والمستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي كانت مرتقبة في الـ 7:30 من صباح غد إلى موعد سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
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