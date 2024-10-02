24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"نصرالله حضر في المعركة".. مفاجآت عن "كمين العديسة"
Lebanon 24
02-10-2024
|
15:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
شرحت مصادر ميدانية في حزب الله لقناة "الميادين" ما جرى في كمين العديسة/المحافر في جنوب لبنان.
وقالت المصادر: "رصد عناصر حزب الله في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، تحركات استطلاعية لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة غير مكشوفة قبالة بلدة العديسة، وفي إطار استطلاع مسار تقدم محتمل لجنود العدو، لم يتصدّ المجاهدون للقوة المستطلعة في البداية وتركوها تنجز مهمتها وتعود، لكن بناء على تحركات هذه القوة وسلوكها، تمكن المجاهدون من نصب كمين متقدم في منطقة المحافر/عديسة جنوب لبنان، وقد كمن عناصر الحزب بنجاح بانتظار دخول قوات النخبة للتمركز في أحد بيوت المنطقة. وعند فجر الأربعاء بدأت قوة من نخبة جيش العدو الإسرائيلي يزيد عددها على 30 ضابطاً وجندياً بتسلل صامت إلى منطقة الكمين، ولدى وصولها إلى نقطة المكمن غير البعيدة من الحدود تصدى لها المقاومون بنداء لبيك يا نصر الله".
Advertisement
وبحسب المصادر، فإن عناصر حزب الله أمطروا القوة الغازية بوابلٍ من رصاص أسلحتهم الخفيفة والرشاشة والقذائف الصاروخية، حيث وصل الاشتباك إلى مسافة صفر، ما أدى إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف هذه القوة حتى ضج الجنود بعدد قتلاهم وجرحاهم وبدأوا بالصراخ والعويل".
وتابعت: بالتزامن مع الاشتباك قامت مجموعات الإسناد القريبة في المقاومة باستهداف خطوط إمداد العدو، حيث تم استهداف مستوطنات مسكاف عام وكفرجلعادي والمطلة بقذائف الهاون والصواريخ، هذا ما أعاق وصول مساندة للقوة المتسللة المستهدفة، ومن ثم تدخل على الفور سلاح الجو الإسرائيلي على الحدود عبر المروحيات، لتمشيط المنطقة بهدف سحب القتلى والجرحى وبدأ العدو بإطلاق قنابل دخانية.
هذا وأكدت المصادر الميدانية في "الحزب" للميادين، أن "حزب الله يعاهد شهيده الأقدس والأسمى الأمين العام السيد حسن نصرالله، وشعبه الوفي والأبي والمعطاء، وكل الشهداء الأبرار، أنه مستمر في الدفاع عن أرض لبنان وفقًا للخطط الميدانية التي أشرف على إعدادها قادتها الشهداء وعلى رأسهم السيد نصرالله، كما أنه يعد العدو بأن ما رآه الأربعاء ما هو إلا عينة صغيرة وينتظره الكثير في كل شبرٍ من أرض جنوب لبنان إذا تجرّأ على التقدم".
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
Lebanon 24
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
12:26 | 2024-10-02
02/10/2024 12:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
15:17 | 2024-10-02
02/10/2024 03:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
13:37 | 2024-10-02
02/10/2024 01:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
05:38 | 2024-10-02
02/10/2024 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتوجهين إلى الدورة.. إليكم هذا التحذير العاجل
Lebanon 24
للمتوجهين إلى الدورة.. إليكم هذا التحذير العاجل
08:02 | 2024-10-02
02/10/2024 08:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:24 | 2024-10-02
إنذار إسرائيلي لسكان بعض الأبنية في حارة حريك وبرج البراجنة والحدث
17:40 | 2024-10-02
محاولة اغتيال باءت بالفشل في الباشورة.. من المستهدف؟
17:00 | 2024-10-02
"ضربة دقيقة في بيروت".. هجوم إسرائيليّ وخبرٌ يكشف التفاصيل
16:45 | 2024-10-02
قصف عنيف يطال الضاحية.. إنفجارات تُسمع وهذه آخر المعلومات
16:36 | 2024-10-02
إعترف بفعلته.. توقيف مطلق إشاعة "إخلاء بلدة روم"
16:29 | 2024-10-02
ممثل البعثة الدولية لحقوق الانسان في لبنان شجب التقاعس الدولي أمام مجازر اسرائيل
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
03/10/2024 01:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
03/10/2024 01:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
03/10/2024 01:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24