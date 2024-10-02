ماذا فعل آلاف اللبنانيين خلال آخر يومين؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ حجوزات السفر من لبنان إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي، شهدت ضغطاً كبيراً خلال اليومين الماضيين ما أدى إلى امتلاء الطائرات بشكل شبه كامل.

وذكرت المصادر أن هناك آلاف الطلبات يومياً للحصول على بطاقات السفر عبر المكاتب المعنية، مشيرة إلى أنّ الكثير من المواطنين يحاولون الخروج من لبنان إلى أي بلدٍ آخر قبل انتقالهم إلى الدولة التي يريدون الوصول إليها.