بو حبيب: إسرائيل تنتهك القانون الدولي أيًا كان مدى "محدودية" توغلها

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قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لـ"CNN"، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي أيًا كان مدى "محدودية" توغلها.وقال بوحبيب في تعليقه: "عندما تغزو إسرائيل لبنان، سواء كان الغزو محدوداً أم غير محدود، فإنها تغزو دولة ذات سيادة. إنها دولة مستقلة. إنها دولة تابعة للأمم المتحدة، كما هو حال إسرائيل، وبالتالي يتعين علينا أن نحترم بعضنا البعض".وأضاف: "حزب الله لم يدخل إسرائيل. نعم، لقد أطلق النار. أنا لا أختلف معك في أنهم بدأوا الحرب في الثامن من تشرين الاول. لقد كانوا يطلقون النار والإسرائيليون يردون بإطلاق النار، ولكن الآن هناك غزو وهذا أمر خطير. آمل ألا يفعلوا ذلك. حتى الآن، فقد تم تهديدنا بالقيام بذلك".وأردف بالقول: "أعتقد أنه من المهم أن يحترموا القانون الدولي، وهو ما لا يفعلونه. لا القانون الدولي الإنساني ولا أي نوع من القوانين التي وضعتها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية". (سي ان ان)