عند أطراف بلدة لبنانية.. "حزب الله" يشتبك مع قوة إسرائيلية!

اندلع اشتباكٌ مسلح بين عناصر من "حزب الله" وقوة إسرائيلية في محيط موقع المالكية عند أطراف بلدة عيترون - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن الاشتباك يتخلله إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع.