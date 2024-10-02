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لبنان

عند أطراف بلدة لبنانية.. "حزب الله" يشتبك مع قوة إسرائيلية!

Lebanon 24
02-10-2024 | 22:01
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اندلع اشتباكٌ مسلح بين عناصر من "حزب الله" وقوة إسرائيلية في محيط موقع المالكية عند أطراف بلدة عيترون - جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات أن الاشتباك يتخلله إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع.
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