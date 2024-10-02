إعترف بفعلته.. توقيف مطلق إشاعة "إخلاء بلدة روم"

انتشر خبر عبر تطبيق الـ "وتساب"، نقلا عن أحد المواقع الإلكترونية، عن تلقي أهالي روم رسالة نصية بوجوب إخلاء البلدة فورا، بسبب وجود مسؤولين في "حزب الله" داخلها.





وتبيّن ان الخبر عاريا من الصحة، وبعد متابعة من مكتب امن الدولة في جزين، تم توقيف مطلق الإشاعة، واعترف بعملته.

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