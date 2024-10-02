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لبنان

إنذار إسرائيلي لسكان بعض الأبنية في حارة حريك وبرج البراجنة والحدث

Lebanon 24
02-10-2024 | 18:24
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وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس" إنذاراً عاجلاً إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الموجودين في المباني الخمسة المحددة في الخرائط في الأحياء التالية:
- حارة حريك
- برج البراجنة
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- حدث غرب
أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
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