فرنسا بصدد الدعوة إلى مؤتمر دولي لدعم لبنان

تستعد فرنسا للدعوة إلى مؤتمر دولي هدفه توفير المساعدات للنازحين والمؤسسات اللبنانية ومنها الجيش، ودعم الشعب اللبناني والسيادة اللبنانية.

وأفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين ان فرنسا لا تزال في مرحلة الإعداد لهذا المؤتمر الذي يريده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طموحاً وهو يجري الاتصالات مع الإدارة الأميركية والدول العربية الصديقة لهذه الغاية".

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اضافت" منذ مدة طويلة وقبل اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ثمة قناعة لدى الأوساط الفرنسية المراقبة لتطورات الأوضاع في لبنان أن الشعب اللبناني يتألم والطبقة السياسية وحتى الأوساط الاقتصادية اعتادا على ذلك من دون البحث عن الدواء لهذا الوضع الصعب. وقد ترك نفوذ "حزب الله" يتنامى من دون العمل على تصحيح ذلك، ما أتاح له الامتداد والانتشار إلى أن أصبح أقوى من كل شيء. والذين يمسكون بالنظام أصبحوا يتخوفون من تغيير الأمور.

وترى هذه الأوساط أنه من الضروري دعم الجيش اللبناني ومساعدة الناس بعد كل ما جرى، وذلك لمساعدة لبنان على مواجهة الكوارث الإنسانية من نزوح إلى تدمير وسط المأساة التي انهالت على لبنان ومساعدته في إعادة بسط سيادته. لكن ما زال مستوى المشاركة في مثل هذا المؤتمر غير مكتمل، إذ ينشط الرئيس الفرنسي في إجراء الاتصالات لعقده.

واعتبر امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، بعد لقاء الرئيس الايراني ان العدوان المستمر على لبنان ما يزال مستمراً ويضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية.



دبلوماسياً، حذر مندوب لبنان في مجلس الأمن السفير هادي هاشم، من «تمدد الحرب في الإقليم لتشمل جبهات عدة»، وقال: «نتجه إلى حرب إقليمية بلا ضوابط».

أضاف هاشم خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن: « لبنان يواجه كارثة إنسانية ومن هنا وجوب تقديم المساعدة، مشيرًا الى ان شعب وحكومة لبنان يرفضون الحرب ويطالبون بتطبيق القرار 1701 ومستعدون لتعزيز وجود الجيش في الجنوب.».



وطالب «مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته ومنع انفجار الشرق الأوسط».

وتابع:» كل ما تقوله اسرائيل عن عمليا عسكرية محدودة هو غير صحيح فالأضرار كبيرة في صفوف المدنيين».