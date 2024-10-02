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لبنان

مقتل مقيم أميركي في لبنان.. وصديقه يقول إنه لقي حتفه في غارة إسرائيلية

Lebanon 24
02-10-2024 | 23:33
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أعلنت الحكومة الأميركية، الأربعاء، أن أميركيا من ديربورن بولاية ميشيغان قتل في لبنان، بينما ذكر صديقه وجيرانه أنه لقي حتفه في غارة جوية إسرائيلية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "نشعر بحزن عميق لوفاة كامل أحمد جواد وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه. وفاته أمر مأساوي، مثلها مثل وفاة كثير من المدنيين في لبنان".
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وفي وقت سابق من الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عندما سئل عن تقارير بشأن وفاة أميركي في لبنان: "نعلم أن مقيما دائما بشكل قانوني، وليس مواطنا أميركيا (قتل في لبنان)، لكننا بالطبع نقدم خالص تعازينا للعائلة".


وحسب صحيفة "ديترويت نيوز" الأميركية، فإن جواد كان في لبنان لرعاية والدته المسنة.

وقال صديقه حمزة رضا ومجموعات محلية في ديربورن على منصات التواصل الاجتماعي، إن جواد قتل في غارة جوية إسرائيلية، ووصفوه بأنه "أحد أطيب البشر وأكثرهم كرما".

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية العنيفة على لبنان، المستمرة منذ أيام، عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران. (سكاي نيوز)

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