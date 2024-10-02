الخسارة البشرية الأفدح على جبهة لبنان.. تفاصيل جديدة تُكشف عن مقتل 8 جنود إسرائيليين في معارك الجنوب

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عقب إعلان إسرائيل أن 8 من جنودها قتلوا في معارك بعد توغل قواتها إلى داخل الأراضي اللبنانية، أمس الأربعاء، كشفت تقارير صحفية تفاصيل أخرى عن مقتلهم في معارك مع حزب الله.وتعد خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية الأفدح على جبهة لبنان، بعد نحو عام من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وحزب الله.والأربعاء قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في لبنان، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة المدعومة من إيران عن وقوع اشتباكات برية، منذ بدأت إسرائيل التوغل عبر الحدود.تفاصيل مقتل الجنود الثمانية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية:قتل 6 من قوات الكوماندوز التابعة للجيش الإسرائيلي، في قتال عنيف وسط الضباب جنوبي لبنان، بوقت مبكر من صباح الأربعاء.شن جنود من وحدة النخبة هجوما حوالي الساعة 4:30 صباحا، وواجهت عناصر حزب الله في مبنى قرب الحدود بين لبنان وإسرائيل.واجه الجنود الإسرائيليون نيرانا كثيفة، أطلقها مقاتلو حزب الله من أسلحة صغيرة وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون.أدت الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك الضباب الكثيف والظلام، إلى تعقيد العملية.نفذت الطائرات الإسرائيلية ضربات على الطرق والمباني القريبة، بما في ذلك مسجد فر إليه بعض عناصر حزب الله.دمر المسجد في الهجوم، حسب "يديعوت أحرونوت"، ووردت أنباء عن استشهاد ما لا يقل عن 30 مقاتلا من حزب الله.أصيب حوالي 30 جنديا إسرائيليا في الحادث، من بينهم ضابط و4 جنود تعرضوا لجروح خطيرة.وفي هجوم منفصل لحزب الله، قتل جنديان من وحدة الاستطلاع "جولاني" بصاروخ مضاد للدبابات، وأصيب 7 جنود آخرين بجروح خطيرة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو لتقديم العزاء: "نحن في ذروة حرب عصيبة على محور الشر الإيراني الذي يريد تدميرنا".وأضاف: "لن يحدث هذا لأننا سنقف معا، وبمساعدة الرب سنفوز معا". (سكاي نيوز)