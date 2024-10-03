غارة اسرائيلية على منزل في بلدة كفرا... وسقوط اصابات

استهدفت طائرات العدو الاسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً في بلدة كفرا، وقد ادت الغارة الى سقوط اصابات.

وأطلق الطيران الحربي المعادي، صباح اليوم، ٣ صواريخ على بلدة سيناي في قضاء النبطية، دون تسجيل اصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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وتتعرض منذ الثامنة والنصف صباحا، اطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي معاد.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، أن غارة استهدفت بلدة الحرفوش البقاعية.

كما شن الطيران الاسرائيلي غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين الحوش والبرج الشمالي في قضاء صور.



وأغار على منطقة شارنية عند مدخل بلدة البازورية.

واستهدف الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة والنصف صباحا، بلدة أرنون.

واغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة مجدل زون.

وتعرضت بلدات يارين والبستان وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب لقصف مدفعي معاد، استمر لاكثر من نصف ساعة.

وجدّد الطيران الحربي غاراته على مدينة بنت جبيل وأطراف بلدة رامية في القطاع الاوسط. ولم يغب الطيران الاستطلاعي المعادي والمسّير من سماء المنطقة وصولا حتى مشارف مدينة صور. واطلق العدو طوال الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.



يذكر ان ادارة وحدة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور دفنت حتى اليوم 20 جثماناً كوديعة في مدينة صور. وأكد رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال هذا الأمر، مشيرًا الى وجود جثمانين لشخصين من الجنسية الأثيوبية وسبعة جثامين مجهولة الهوية، في انتظار إجراء فحوصات DNA لهم للتعرف عليهم".

وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون، أن ليلة من أعنف الليالي مرت على أهالي بلدات ابل السقي، جديدة مرجعيون، القليعة، برج الملوك وديرميماس، اذ لم تتوقف الغارات والقصف المدفعي الذي تتعرض له بلدات الخيام، كفركلا، سهل مرجعيون، مجرى نهر الليطاني، منطقة الخردلي ومحيط المطلة.

كما أن الطيران المسيّر المعادي لم يفارق اجواء المنطقة ويسمع بين الحين والآخر طلقات الأسلحة الرشاشة.

الى ذلك، تعرضت الضاحية الجنوبية، لعدوان جوي ليلا، شنته الطائرات الحربية المعادية، بالإضافة الى قصف المنطقة بالبوارج الحربية من البحر.

وبلغ عدد الغارات على الضاحية، والتي استمرت حتى حوالى الرابعة فجرا، 17 غارة، استهدفت مناطق: أوتوستراد السيد هادي، مفترق شارع الجاموس، مبنى ملاصق لملعب الهادي، مبنى شارع العريض حارة حريك، بين محفوظ ستورز ومسجد الإمام المهدي، حارة حريك، جوار مدرسة الشهيد محمود قعيق - بئر العبد، جوار مجمع الإمام المجتبى - السان تيريز قبالة مفترق شارع الجاموس.