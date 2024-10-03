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لبنان
استهدفته إسرائيل في سوريا.. ما كان دور "صهر" نصرالله في "الحزب"؟
Lebanon 24
03-10-2024
|
00:28
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أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي والمسؤول المالي لحزب الله محمد جعفر القصير في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
القصير كان يُعتبر حلقة وصل بين إيران وسوريا ولبنان وقد صنفته أميركا على أنه "إرهابي عالمي". وقبل عامين أعلن موقع رسمي تابع للحكومة الأميركية، عن مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يحصل على معلومات تتعلق بالمسؤول المالي لحزب الله محمد القصير الذي اغتالته إسرائيل بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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محمد جعفر خليل القصير، المعروف بـ"الحج فادي"، شغل منصب قائد الوحدة 4400 لأكثر من 15 عام. ووفق مصادر أميركية وإسرائيلية فإن القصيرمسؤول عن نقل وسائل قتالية وأموال من إيران ووكلائها إلى حزب الله، بالإضافة إلى إدارته لنشاطات غير شرعية كتجارة المخدرات مستغلاً في ذلك نفوذه داخل الحزب.
وبحسب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "لقد قاد قصير مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى حزب الله وأشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة التي كانت مخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية وأهداف أخرى في إسرائيل".
صنفت أميركا القصير على أنه إرهابي عالمي ووضعته على لائحة العقوبات عام 2018 بسبب "الخدمات والمساعدات التي يقدمها لفيلق القدس الإيراني وللحوثيين وحزب الله". (العربية)
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