Advertisement

لبنان

استهدفته إسرائيل في سوريا.. ما كان دور "صهر" نصرالله في "الحزب"؟

Lebanon 24
03-10-2024 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1256261-638635376059395277.png
Doc-P-1256261-638635376059395277.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي والمسؤول المالي لحزب الله محمد جعفر القصير في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
 
القصير كان يُعتبر حلقة وصل بين إيران وسوريا ولبنان وقد صنفته أميركا على أنه "إرهابي عالمي". وقبل عامين أعلن موقع رسمي تابع للحكومة الأميركية، عن مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يحصل على معلومات تتعلق بالمسؤول المالي لحزب الله محمد القصير الذي اغتالته إسرائيل بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement

محمد جعفر خليل القصير، المعروف بـ"الحج فادي"، شغل منصب قائد الوحدة 4400 لأكثر من 15 عام. ووفق مصادر أميركية وإسرائيلية فإن القصيرمسؤول عن نقل وسائل قتالية وأموال من إيران ووكلائها إلى حزب الله، بالإضافة إلى إدارته لنشاطات غير شرعية كتجارة المخدرات مستغلاً في ذلك نفوذه داخل الحزب.

وبحسب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "لقد قاد قصير مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى حزب الله وأشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة التي كانت مخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية وأهداف أخرى في إسرائيل".

صنفت أميركا القصير على أنه إرهابي عالمي ووضعته على لائحة العقوبات عام 2018 بسبب "الخدمات والمساعدات التي يقدمها لفيلق القدس الإيراني وللحوثيين وحزب الله". (العربية)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:31 | 2024-10-03
06:34 | 2024-10-03
06:32 | 2024-10-03
06:24 | 2024-10-03
06:15 | 2024-10-03
06:07 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24