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لبنان

الثالثة بعد الظهر... مؤتمر صحافي لوزير الصحة في مستشفى بعبدا الحكومي

Lebanon 24
03-10-2024 | 01:49
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يعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض مؤتمرا صحافيا عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي، يعرض فيه حصيلة محدثة لاعتداءات العدو الإسرائيلي واستهدافاته المتكررة للمسعفين. كما يتناول الخدمات الطبية المقدمة للنازحين والجهود التي يبذلها القطاع الصحي لمواجهة تداعيات العدوان.
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