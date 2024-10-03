ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن تقارير أن حزب الله يُخطط لتشييع جثمان الأمين العام للحزب، السيد حسن نصرالله يوم الجمعة.





Advertisement وقال مسؤول العلاقات العامة في حزب الله: "لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن تأبين للسيد حسن نصرالله يوم غد الجمعة".



الا ان العلاقات العامة للحزب نفت هذا الخبر.وقال مسؤول العلاقات العامة في حزب الله: "لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن تأبين للسيد حسن نصرالله يوم غد الجمعة".

ولم يتحدث الحزب بشكل رسمي عن موعد تشييع نصرالله، الذي استشهد يومَ الجمعة الماضية بعد غارات إسرائيلية على مجمع للحزب في الضاحية الجنوبية.



وأصدر حزب الله بياناً لم يذكر فيه كيف استشهد نصرالله أو موعد تشييعه.



وتم انتشال جثة الأمين العام لحزب الله من موقع الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أشارت المصادر إلى أن الجثة سليمة.

وقالت المصادر إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.(العربية)











