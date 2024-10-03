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لبنان

لتسهيل مغادرة أميركيين من لبنان... واشنطن تنظم رحلات جوية

Lebanon 24
03-10-2024 | 02:21
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة نظمت الأربعاء رحلة جوية بين بيروت وأسطنبول للسماح للمواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة لبنان بالقيام بذلك في أوج تصعيد للنزاع بين إسرائيل وحزب الله.
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وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن حوالي سبعة آلاف أميركي اتصلوا بالوزارة طلبا لمعلومات حول سبل مغادرة لبنان رغم انهم لن يغادروا جميعا.
أتاحت رحلة الأربعاء نقل نحو مئة أميركي وأفراد عائلاتهم، وتعمل واشنطن، وفق المتحدث، منذ عدة أيام مع شركات طيران لا تزال تسيّر رحلات لإيجاد أماكن على هذه الرحلات للمواطنين الأميركيين.
وقال "نأمل في تنظيم رحلات إضافية في الأيام المقبلة".
كثَّف الجيش الإسرائيلي قصفه ضد مواقع لجماعة حزب الله منذ 23 أيلول، وذلك بهدف إعادة سكان شمال إسرائيل، الذين نزحوا جراء تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع لبنان، إلى منازلهم.
لا يتوافر أي رقم عن عدد المواطنين الأميركيين في لبنان لكن يقدر أن هناك عشرات الآلاف مع احتساب مزدوجي الجنسية.

وطلبت وزارة الخارجية السبت مغادرة عائلات موظفي سفارتها في لبنان، وحثت المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان طالما ان خيارات الرحلات التجارية لا تزال متاحة لكنها لم تصدر أمر إجلاء. (الحرة)

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