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لبنان

البدء بإزالة الردم عن طريق عين بعال

Lebanon 24
03-10-2024 | 02:30
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باشرت جمعية الرسالة للاسعاف الصحي، بإزالة الانقاض والردم التي قطعت الطرق، بسبب الغارة التي شنها الطيران الحربي  المعادي على طريق عين بعال.
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