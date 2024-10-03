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لبنان

‏ميقاتي التقى منصوري.. وبحث في الأوضاع المالية والنقدية

Lebanon 24
03-10-2024 | 02:39
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وتم البحث في الأوضاع المالية والنقدية .
‏وخلال الاجتماع اشار منصوري الى أن التعاون الكامل مع الحكومة ووزارة المال خصوصاً أدى إلى إرساء استقرار نقدي بحيث حافظت الليرة على ثباتها على رغم كل الأوضاع المعقدة التي مرّ بها لبنان خلال الفترة المنصرمة.
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‏وقد اثنى رئيس الحكومة على السياسة النقدية الحكيمة التي جرى اعتمادها والتي أثمرت استقرارا نقديا ثابتا وزيادة في احتياطات المصرف المركزي.
واشار الى انه سيطلب من القضاء والقوى الأمنية ملاحقة كل مصدري الشائعات أو التلاعب بتطبيقات تحاول أن توهم بوجود بلبلة في سعر الصرف.




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