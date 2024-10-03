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لبنان

ياسين أشار إلى وجود مبادرات لوقف إطلاق النار: نسعى لفتح مراكز إيواء بنماذج جديدة

Lebanon 24
03-10-2024 | 03:25
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أعلن وزير البيئة ناصر ياسين، في حديث إذاعي، العمل على مسارات عدة بينها مسار الإغاثة والاستجابة لحاجات النازحين بسبب العدوان الاسرائيلي والذين تخطى عددهم مليوناً ومئتي ألف، قائلاً: "نتسابق مع الوقت لإيوائهم، وبات هناك أكثر من ثمانمئة وسبعين مركز إيواء لاسيّما في بيروت وجبل لبنان حيث وصلت المدارس إلى قدرتها الاستيعابية القصوى". وشدد على السعي إلى فتح مراكز إيواء بنماذج جديدة وليس فقط المدارس.
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وأكد ياسين أنّ "هناك مساراً ديبلوماسياً متواصلاً، فضلاً عن النقاشات والاجتماعات التي تتوالى بين السرايا والدول التي قدّمت مبادرات"، لافتاً إلى أن "المسار السياسي بدأ يتبلور وكذلك بعض الأفكار التي يمكن أن تشكل مدخلاً لدعم المسار الديبلوماسي بشأن طلب لبنان وقف إطلاق النار ووقف آلة التدمير والقتل التي يتعرّض لها".


وأشار ياسين إلى "وجود مبادرات عربية منها ما قدّمته مصر وقطر ودول أخرى، كما أن فرنسا تطالب دائماً بوقف إطلاق النار، لكن من الواضح أنّ الجانب الإسرائيلي لا يأبه بالقوانين والقرارات الدولية".

 
وختم: "نفعّل العمل الديبلوماسي اللبناني في الداخل والخارج للتوعية على ما يحصل في لبنان والتركيز على كيفيّة حماية الوطن واللبنانيين".

 
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