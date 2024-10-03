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لبنان

أمير قطر: لوقف الاعتداء على لبنان

Lebanon 24
03-10-2024 | 03:53
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دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى "العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان"، جازما أن "دولة قطر ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة".
 
وحذر من أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان.
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وشدد أمير قطر على "أننا نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، مؤكدا أن "ما يجري في قطاع غزة عمليات إبادة جماعية".

وأضاف: "إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان"، مبينا أن "العالم لا يزال يشهد تصاعدا خطيرا في الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة".

وجزم أنه "لن يتحقق الأمن دون تحقيق السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967". (روسيا اليوم)

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