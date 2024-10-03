إسرائيل تزعم مهاجمة 200 هدف لـ "الحزب".. وهذا ما حصل في مبنى بلدية بنت جبيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، انه استهدف قرابة 15 من عناصر حزب الله في مبنى بلدية بيت جبيل في جنوب لبنان. وذكر أن هؤلاء العناصر كانوا يتمركزون في المبنى.



وأضاف في بيان له: "هاجمنا 200 هدف لحزب الله خلال الساعات الأخيرة".

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وأفادت مندوبة "لبنان 24" بان العدو الاسرائيلي دمر مبنى بلدية بنت جبيل - سنتر شرارة والذي يضم عيادات ومراكز رسمية.

وفي السياق، ذكرت العربية والحدث أن صواريخ أطلقت من لبنان تجاه صفد وقاعدة ميرون الجوية وطبريا شمال إسرائيل.



وفي وقت سابق، أشارت الوكالة اللبنانية الرسمية، الخميس، إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات يارين وعلما الشعب والضهيرة وعلى مدخل بلدة البازورية، فيما تم رصد 30 صاروخاً أطلقها حزب الله تجاه نهاريا والجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان واعتراض أغلبها. (العربية)







