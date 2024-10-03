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لبنان

"الحزب" يتصدى لمحاولة تقدم للعدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:37
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره تصدوا عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية.
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