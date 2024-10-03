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لبنان
دعاهم الى الخروج من البلدة... مزاح في روم أصاب سكّانها بالهلع وأمن الدولة أوقفت الفاعل
Lebanon 24
03-10-2024
|
04:34
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اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "بعد المتابعة والرصد، أوقفت أمن الدولة في الجنوب – مكتب جزين، اللبنانيّ (ج. ح.)، بعد أن نشر عبر موقع مزيّف كان قد أنشأه سرّاً عبر وسائل التواصل، تهديداً من العدوّ الإسرائيليّ لأهالي بلدة روم، يدعوهم إلى الخروج من البلدة لأنّها ستتعرّض للقصف بعد ساعات، وهذا الأمر سبّب هلعاً لدى الأهالي وفرغت البلدة من سكّانها بعد فترة وجيزة.
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تمّ التحقيق معه في مكتب جزّين، واعترف بما نُسب إليه، وتمّ تسليمه إلى الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء".
وطلبت المديريّة العامّة لأمن الدولة من اللبنانيّين" تحمّل مسؤوليّة كتاباتهم عبر وسائل التواصل، والابتعاد عن المزاح المؤذي الذي يضرّ بسكّان البلدات، وتؤكّد أنّها ستلاحق كلّ عابثٍ بكرامة اللبنانيّين وأمنهم وستحيل كلّ مرتكب على القضاء لإجراء المقتضى بحقّه".
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