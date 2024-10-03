إسرائيل تزعم استخدام "الحزب" معبر المصنع لنقل الأسلحة.. وطلب من الدولة!

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي أن "حزب الله" يستخدم معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.



وحثّ ادرعي لبنان من خلال منشور على "اكس" على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا.



وزعم انّه بعد قصف المعابر الحدودية يحاول حزب الله على مدار الأسبوع الأخير تنفيذ من خلال الوحدة 4400 التابعة له عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة.



وأضاف أنّه قبل أربعة أيام قصف الجيش شاحنة محملة بأسلحة حاول حزب الله تهريبها إلى لبنان.

#عاجل ‼️ 🔴 كشف النقاب عن محاولة حزب الله استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان



🔴جيش الدفاع يحث دولة لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى… pic.twitter.com/V55ADsjvcg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024 Advertisement