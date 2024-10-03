إسرائيل تزعم استخدام "الحزب" معبر المصنع لنقل الأسلحة.. وطلب من الدولة!

#عاجل ‼️ 🔴 كشف النقاب عن محاولة حزب الله استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان
🔴جيش الدفاع يحث دولة لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى… pic.twitter.com/V55ADsjvcg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024
#عاجل ‼️ 🔴 كشف النقاب عن محاولة حزب الله استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان
🔴جيش الدفاع يحث دولة لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى… pic.twitter.com/V55ADsjvcg