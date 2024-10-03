بالفيديو: وصول طائرة روسية تحمل شحنة مساعدات إنسانية إلى بيروت

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها صباح اليوم الخميس أن طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تابعة لها سلمت شحنة من المساعدات الإنسانية إلى بيروت.





وتضمنت الشحنة التي بلغ وزنها 33 طنا، مواد غذائية وأدوية ومستلزمات أساسية ومحطات كهرباء متنقلة بقدرة 80 كيلوواط.

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وذكر البيان أنه تم تنفيذ العملية الإنسانية بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف".

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وفي تعليق على وصول المساعدات الإنسانية الروسية إلى بيروت، قال السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف إنه أمر يحمل دلالة خاصة أن تكون أول طائرة روسية هبطت هنا بعد فرض عقوبات أمريكية هي طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وهي طائرة جلبت مساعدات إنسانية للشعب اللبناني على الرغم من كل العقوبات والصعوبات". وفي تعليق على وصول المساعدات الإنسانية الروسية إلى بيروت، قال السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف إنه أمر يحمل دلالة خاصة أن تكون أول طائرة روسية هبطت هنا بعد فرض عقوبات أمريكية هي طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وهي طائرة جلبت مساعدات إنسانية للشعب اللبناني على الرغم من كل العقوبات والصعوبات".

وشدد الدبلوماسي على أن روسيا تدرك جيدا حقيقة وضع لبنان ومواطنيه، ولذلك قررت تقديم المساعدة الإنسانية، وقال: "آمل أن نواصل العمل مع الحكومة اللبنانية لتحسين الوضع الذي أدى إليه العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين اللبنانيين".

وذكر وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أمس الاربعاء، أن عدد النازحين تجاوز المليون و100 ألف شخص منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد لبنان. (روسيا اليوم)