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لبنان

إرتفاع عدد الشهداء... إليكم الحصيلة الجديدة لـ"غارة الباشورة"

Lebanon 24
03-10-2024 | 05:41
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى تسعة وأصيب أربعة عشر شخصا بجروح من بينهم أربعة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات وعشرة عادوا إلى منارلهم. 
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ولا يزال العمل مستمرا على انهاء فحوص الـDNA لتحديد هوية الاشلاء التي تم رفعها من مكان الغارة، وبناء عليه تتضح الحصيلة النهائية للغارة العدوانية.
 
 
 
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