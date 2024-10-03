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لبنان

دريان بحث والبيسري في العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
03-10-2024 | 05:50
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري وبحث معه في الشؤون العامة والعدوان الإسرائيلي على لبنان.
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دريان

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