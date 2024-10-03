دريان بحث والبيسري في العدوان الإسرائيلي

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري وبحث معه في الشؤون العامة والعدوان الإسرائيلي على لبنان.

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