قتلى وجرحى... إليكم ما حصل مع جنود إسرائيليين أثناء تسللهم إلى مارون الراس

أعلن "حزب الله" أنّه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، فجّر عبوتين ناسفتين بالقوّة المتقدمة".

وفي هذا السياق، أفادت مصادر الحدث عن مقتل 4 جنود إسرائيليين على الاقل واصابة 15 آخرين بعمليتين على حدود لبنان.