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لبنان

قتلى وجرحى... إليكم ما حصل مع جنود إسرائيليين أثناء تسللهم إلى مارون الراس

Lebanon 24
03-10-2024 | 06:07
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أعلن "حزب الله" أنّه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، فجّر عبوتين ناسفتين بالقوّة المتقدمة".
 
 
وفي هذا السياق، أفادت مصادر الحدث عن مقتل 4 جنود إسرائيليين على الاقل واصابة 15 آخرين بعمليتين على حدود لبنان.
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