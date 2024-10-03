إصابات في صفوف عناصر في الجيش والصليب الأحمر.. مسيّرة إسرائيليّة استهدفتهم

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إصابات في صفوف عناصر الجيش والصليب الاحمر اللبناني، بعدما استهدفتهم مسيّرة إسرائيليّة خلال عملهم في بلدة الطيبة.

Advertisement