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لبنان

إصابات في صفوف عناصر في الجيش والصليب الأحمر.. مسيّرة إسرائيليّة استهدفتهم

Lebanon 24
03-10-2024 | 06:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إصابات في صفوف عناصر الجيش والصليب الاحمر اللبناني، بعدما استهدفتهم مسيّرة إسرائيليّة خلال عملهم في بلدة الطيبة.
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الطيبة

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