مؤتمر صحافي لوزير الأشغال اليوم

يعقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في الوزارة، مؤتمرا صحافيا، يكشف فيه عن مزاعم العدو الإسرائيلي حول معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان وما يتعلق بمرور الشاحنات.

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