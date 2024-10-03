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لبنان

ماذا طلب رئيس الحكومة من قائد الجيش وماذا تبلّغ؟

Lebanon 24
03-10-2024 | 06:31
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اجرى رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للامن العام  بالانابة اللواء الياس البيسري طالبا التشدد في الاجراءات الامنية المتخذة على الحدود اللبنانية- السورية بعد المزاعم الاسرائيلية عن استخدام معبر المصنع لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.
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وتبلغ رئيس الحكومة من قائد الجيش ان الجيش متشدد  جدا في الاجراءات التي يتخذها على المعابر الحدودية ولا سيما عند معبر المصنع.
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