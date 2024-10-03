Advertisement

لبنان

ميقاتي في بكركي مساء اليوم

Lebanon 24
03-10-2024 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1256436-638635612055953557.jpg
Doc-P-1256436-638635612055953557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24" أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم مساء اليوم بزيارة البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لقاء عين التينة": اطلاق مشاورات داخلية والمحطة الابرز زيارة ميقاتي للبطريرك الراعي
lebanon 24
03/10/2024 16:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يدعو إلى دعم مبادرة ميقاتي وتطبيق القرار الدولي 1701 (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/10/2024 16:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي بحث مع منصوري في الأوضاع المالية والنقدية.. واستقبل سفيرة كندا ووفداً من طرابلس
lebanon 24
03/10/2024 16:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
‏ميقاتي التقى منصوري.. وبحث في الأوضاع المالية والنقدية
lebanon 24
03/10/2024 16:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

الراعي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-10-03
06:31 | 2024-10-03
09:39 | 2024-10-03
09:32 | 2024-10-03
09:21 | 2024-10-03
09:21 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24