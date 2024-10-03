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لبنان

هذا ما طلبه رئيس الحكومة من الجمارك

Lebanon 24
03-10-2024 | 07:00
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طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من المديرية العامة للجمارك تبيان سبب التأخير في إخراج المستوعبات والشاحنات من حرم المرافىء.
 
 
 
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