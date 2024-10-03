أبو فاعور من معراب: لتطبيق الـ1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، موفدا من رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط في حضور النائبين ستريدا جعجع وملحم رياشي.وبعد الاجتماع الذي استمر ساعة تقريبا، وضع ابو فاعور هذه الزيارة في سياق الإجتماع الثلاثي الذي عقد بالأمس في عين التينة، وقال: "أتيت الى معراب بتكليف من الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب "الاشتراكي" تيمور جنبلاط، حيث وضعت "القوات" في أجواء اجتماعات الأمس التي تشكّل محاولة لوضع خارطة وطنية تخرجنا من الوضع المأساوي الذي نعيش".وشرح ابو فاعور حيثيات هذه الخارطة التي ترتكز الى 3 نقاط اساسية، مؤكدا ان "النقطة الاولى تناولت مسألة وقف العدوان الاسرائيلي واستعداد لبنان الرسمي والسياسي لتطبيق القرار الدولي 1701 ووقف اطلاق النار بشكل فوري وارسال الجيش اللبناني الى الجنوب ليقوم بمهماته مع قوات الامم المتحدة".واذ كشف انه "تم الاتفاق على هذا الامر بهدف رئيسي وهو كسر السردية الاسرائيلية التي تقول ان لبنان لا يريد تطبيق القرار 1701 واستغلالها على مستوى المجتمع الدولي، بغية عدم التوصل الى وقف اطلاق النار"، اشار ابو فاعور الى "حاجة لبنان لمبادرات دولية ولو انه لا مبادرة او مسعى دوليا على الطاولة، من هنا نحن نحاول عبر موقف لبناني استدراج هذا التدخل الدولي لوقف العدوان المستمر".واضاف: "اما النقطة الثانية في خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها فتمحورت حول ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل المستجدات الكثيرة التي يمكن البناء عليها لإنهاء الفراغ الرئاسي، ولا سيما ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري مرن جدا ويُعوَّل عليه بعدما زالت الاعتبارات والتحفظات والاشتراطات نتيجة الظروف القائمة. وبالتالي نعتقد انه بات هناك اساس سياسي مرن يمكن البناء عليه".واردف: "أما النقطة الثالثة فركّزت على الموقف الوطني الجامع في اغاثة النازحين والوقوف الى جانب ابناء شعبنا، هذه المسألة التي يجب ان يعتبر الجميع انه معني بها، ليس من باب التضامن الوطني بل لتفادي اي ارتدادات سلبية قد يشهده الوضع الداخلي".واكد ان ""الحزب التقدمي الاشتراكي" و"اللقاء الديمقراطي" يحاولان من خلال هذه "المبادرة" توسيع رقعة التفاهم الذي حصل بالأمس والتواصل مع القوى السياسية الاخرى لإيجاد توافق اكبر على خارطة الطريق التي ربما ستشكل فرصة سانحة للخروج من الوضع الذي نتخبّط به".ابو فاعور الذي لفت الى ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيتابع هذه الجهود بزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، فيما تشهد عين التينة الكثير من اللقاءات ويقوم الرئيس بري باتصالات كثيفة"، أمل أن "يقود هذا الحراك الى اتفاق لبناني يوضع على طاولة المجتمع الدولي".وكشف ابو فاعور، ردا على سؤال، انه "لمس تجاوبا من قبل رئيس حزب "القوات" في عدد كبير من القضايا، فيما يحتاج بعض منها الى تدقيق اكثر ولكن الأجواء ايجابية ويمكن البناء عليها".