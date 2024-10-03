في الطيبة... إصابات طفيفة في صفوف الصليب الأحمر

صدر عن الامين العام للصليب الاحمر جورج كتاني ما يلي:

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"على إثر تداول معلومات ظهر اليوم عن تعرض احدى فرق الصليب الأحمر اللبناني للاستهداف في منطقة الطيبة إن الصليب الأحمر اللبناني يفيد أن الاصابات لدى فريق الاسعاف والطوارئ هي طفيفة ولا تدعوا إلى القلق وقد أكملت مهمتها الانسانية ونقلت ٥ جرحى وشهيد من الجيش اللبناني الى المستشفى.والصليب الأحمر اللبناني مستمر في أداء واجبه الإنساني".