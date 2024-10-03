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دان "اللقاء النيابي المستقل"(تكتل" لبنان الجديد" وتكتل" الاعتدال الوطنيّ") في بيان" بأشدّ العبارات العدوان الإسرائيليّ الذي أدى الى استشهاد وإصابة الكثير من اللبنانيين، ونتقدّم بأحرّ التعازي من أهالي الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".واكد" أهميّة التضامن الوطنيّ في هذه اللحظة الحرجة التي يمرّ بها لبنان"، مشيدا" بالجهد المبذول الذي أظهره اللبنانيون في مختلف المناطق لا سيّما تجاه القيام بواجب احتضان العائلات النازحة".وقدر" تعامل حكومة تصريف الأعمال مع هذه الأزمة غير المسبوقة وفي الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد"، ودعاها إلى "مزيد من التنظيم والشفافية والتعاون مع المؤسّسات الأهليّة وتسهيل مبادراتهم".وتابع البيان: نتقدّم بالشكر من الأشقّاء العرب وأصدقاء لبنان، الذين بادروا إلى الوقوف إلى جانب شعبنا بتقديمهم المساعدات الإغاثيّة، وندعوهم إلى تكثيف الجهد الديبلوماسيّ لوقف آلة الحرب والتدمير والتهجير وإحلال الاستقرار على قاعدة تطبيق القرار 1701 من قبل كافة الأطراف المعنيّة".كما دعا اللقاء "جميع القوى السياسيّة في هذا الظرف الصعب والدقيق للخروج من الشكليّات والعمل على إيجاد مساحة مشتركة تؤدّي إلى إنتخاب رئيس للجمهوريّة برؤية إصلاحيّة، قادر على جمع اللبنانيين ولمّ الشمل للنهوض من هذا الواقع الأليم، وعلى استرجاع موقع لبنان في عمقه العربيّ وتفاعله الدوليّ، وإيلاء مصلحة لبنان والشعب اللبنانيّ كلّ الأولويّة".وختم اللقاء مرحبا " بالأجواء المستجدّة على الملف الرئاسيّ"، واكد" وقوفه إلى جانب أيّ مسعى يؤدي إلى خواتيم إيجابيّة لإعادة تكوين المؤسّسات الدستوريّة وانتظام عملها، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهوريّة".