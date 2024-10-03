Advertisement

لبنان

شري من الباشورة: مستمرون في هذه المقاومة ولن نتخلى عن مسؤولياتنا

Lebanon 24
03-10-2024 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1256461-638635626111872729.jpeg
Doc-P-1256461-638635626111872729.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار عضو كتلة الوفاء والمقاومة النائب أمين شري من الباشورة إلى "أننا مستمرون في هذه المقاومة والتصدي ولن نتخلى عن مسؤولياتنا".

وأضاف شري، "الصواريخ أميركية والسلاح أميركي والغطاء السياسي أميركي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: رغم فقدان بعض القادة والاعتداء على المدنيين والاعتداءات لن نتزحزح عن مواقفنا الصادقة والشريفة وستواصل المقاومة الاسلامية مواجهة العدو الاسرائيلي مساندة لفلسطين ودفاعا عن لبنان
lebanon 24
03/10/2024 16:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أمين شري من الباشورة: الصواريخ أميركية والسلاح أميركي والغطاء السياسي أميركي
lebanon 24
03/10/2024 16:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب امين شري من الباشورة: العدو الاسرائيلي يستهدف المسعفين وهذه جريمة برسم المنظمات الدولية
lebanon 24
03/10/2024 16:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"طيران الإمارات" تلغي كافة الرحلات من العراق وإيران والأردن وإليها في 4 و5 تشرين الأول بسبب التوتر في المنطقة (الشرق)
lebanon 24
03/10/2024 16:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24

شري

المقاومة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-10-03
06:31 | 2024-10-03
09:39 | 2024-10-03
09:32 | 2024-10-03
09:21 | 2024-10-03
09:21 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24