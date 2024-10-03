شري من الباشورة: مستمرون في هذه المقاومة ولن نتخلى عن مسؤولياتنا

أشار عضو كتلة الوفاء والمقاومة النائب أمين شري من الباشورة إلى "أننا مستمرون في هذه المقاومة والتصدي ولن نتخلى عن مسؤولياتنا".



وأضاف شري، "الصواريخ أميركية والسلاح أميركي والغطاء السياسي أميركي".

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