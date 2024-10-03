الامين العام لوزارة الخارجية التقى سفير اليابان

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في اطار متابعة وزارة الخارجية والمغتربين للاتصالات الدبلوماسية الجارية إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ، وبعد إجتماعه بالسفير الروسي الكسندر روداكوف، التقى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي في مكتبه سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي الذي أعرب عن دعم بلاده للبنان في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها حيث ارسلت الحكومة اليابانية كميات من المساعدات والمسلتزمات الطبية والاغاثية هي في طريقها جوّا الى لبنان،وقد زوّده الامين العام الشميطلّي بعناصر الموقف اللبناني طالبا منه نقلها الى طوكيو والسعي بما لها من وزن ضمن مجموعة الدول التي ينتمي اليها اليابان لاتخاذ موقف حاسم للجم الاندفاعة الاسرائيلية نحو استهداف البشر والحجر وانكشاف نواياها الساعية الى محاولة اعادة احتلال أراض لبنانية في اعتداء فادح على سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمن شعبها.كما طلب الشميطلّي من البعثات اللبنانية في الخارج بموجب تعميم زوّدها به استكمال اتصالاتها مع الجهات المختصة في دول اعتمادها لمواصلة تأمين الحصول على المساعدات الطبية والاغاثية وفقا لاخر التحديثات التي وردته من وزارة الصحة العامة.ومتابعةً لشؤون المواطنين في الخارج، وعملا بتوجيهات الوزير عبدالله بوحبيب، تمّ تعزيز الطاقم الدبلوماسي العامل في سفارة لبنان في دمشق لتلبية وانجاز معاملات اللبنانيين الذين توافدوا اليها بأقصى سرعة ممكنة وتيسيرا لشؤونهم.من ناحية أخرى عمّم الامين العام الشميطلّي أيضا على البعثات اللبنانية وجوب تأمين الرعاية القنصلية للمواطنين اللبنانيين المتواجدين في الخارج بموجب تأشيرات زيارة قصيرة الامد لجهة الطلب من السلطات المختصة في دول اعتمادها التمديد الاستثنائي لصلاحية تلك التأشيرات لفترة مؤقتة ريثما ينتهي العدوان الاسرائيلي ويتمكّن المواطنون من العودة آمنين الى لبنان على نحو نظامي ودون مخالفة قوانين الاقامة في تلك الدول.