شهيد جديد للجيش... العدوّ الإسرائيليّ استهدف مركزه

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

استشهد أحد العسكريين نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في منطقة بنت جبيل- الجنوب، وقد رد عناصر المركز على مصادر النيران.