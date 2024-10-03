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لبنان

شهيد جديد للجيش... العدوّ الإسرائيليّ استهدف مركزه

Lebanon 24
03-10-2024 | 08:14
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:
 
استشهد أحد العسكريين نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في منطقة بنت جبيل- الجنوب، وقد رد عناصر المركز على مصادر النيران.
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