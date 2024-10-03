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لبنان
بيان مهم من الأمن العام يتعلق بجوازات السفر.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
03-10-2024
|
08:19
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية نهار الجمعة بتاريخ 4/10/2024 إستثنائياً لكافة المواطنين.
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