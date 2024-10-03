بيان مهم من الأمن العام يتعلق بجوازات السفر.. ماذا جاء فيه؟

صدر عن مكتب شؤون الإعلام للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية نهار الجمعة بتاريخ 4/10/2024 إستثنائياً لكافة المواطنين.