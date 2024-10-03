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لبنان

بالصور... شاهدوا ما تركه الجيش الإسرائيلي لدى إنسحابه من بلدة كفركلا

Lebanon 24
03-10-2024 | 08:28
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انتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ لمدرعة تركها الجيش الإسرائيليّ في كفركلا لدى إنسحابه من البلدة.
 
 
وفي هذا السياق، قال مصدر أمني لبناني لـ"الجزيرة": "نشتبه في أن المدرعة التي تركها جيش العدوّ في كفركلا لدى انسحابه مفخخة".
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كفركلا

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