بالصور... شاهدوا ما تركه الجيش الإسرائيلي لدى إنسحابه من بلدة كفركلا

انتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ لمدرعة تركها الجيش الإسرائيليّ في كفركلا لدى إنسحابه من البلدة.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني لبناني لـ"الجزيرة": "نشتبه في أن المدرعة التي تركها جيش العدوّ في كفركلا لدى انسحابه مفخخة".