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لبنان
بالصور... شاهدوا ما تركه الجيش الإسرائيلي لدى إنسحابه من بلدة كفركلا
Lebanon 24
03-10-2024
|
08:28
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انتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ لمدرعة تركها الجيش الإسرائيليّ في كفركلا لدى إنسحابه من البلدة.
وفي هذا السياق، قال مصدر أمني لبناني لـ"الجزيرة": "نشتبه في أن المدرعة التي تركها جيش العدوّ في كفركلا لدى انسحابه مفخخة".
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