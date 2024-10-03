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لبنان

"أسلحة في المستشفيات".. الأبيض: لا صحة لادعاءات إسرائيل

Lebanon 24
03-10-2024 | 08:32
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أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض، أن "عشرات المراكز الطبية تعرضت للضرر جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة"، مشيرًا إلى أن "الغارات أسفرت عن سقوط 97 شهيدًا من الطواقم الطبية والطوارئ".

ولفت الأبيض، الى "استشهاد 1974 بينهم 127 طفلا و261 امرأة وإصابة 9384 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان".
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كما أوضح أن "العديد من المستشفيات تم استهدافها بشكل مباشر، مما زاد من الأعباء على النظام الصحي في لبنان في وقت يعاني فيه من ضغط كبير بسبب الأزمات المتعددة"، نافياً الإدعاءات الإسرائيلية بشأن وجود أسلحة في المستشفيات وقال إن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".

وأكد الأبيض أن "لا صحة لما تروج له إسرائيل بشأن استخدام المعابر لأغراض عسكرية"، مشددًا على "ضرورة حماية المنشآت الطبية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان".
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