حمية: كافة المعابر تخضع للتدقيق والرقابة الحكومية

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أكد وزير الأشغال علي حمية أن كل الأجهزة الأمنية اللبنانية متواجدة على معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، مشدداً على أن الشاحنات التي تمرّ عبره تخضع للتفتيش ومختلف المعابر تخضع للرقابة الحكومية والتدقيق.وخلال مؤتمر صحافي ردّ خلاله على مزاعم العدو الإسرائيلي تتعلق بمعبر المصنع الحدودي وما يتعلق بمرور الشاحنات، قال حمية إن "حزب الله على تنسيق كامل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار".