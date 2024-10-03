بري عرض مع زواره للتطورات الأمنية والسياسية وملف النازحين

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان .واستقبل بري وزير الدفاع موريس سليم، تناول البحث المستجدات السياسية والميدانية ودور المؤسسات العسكرية والأمنية.وبعد اللقاء تحدث الوزير سليم: "كانت مناسبة إستعرضنا فيها الأوضاع العامة التي تمر فيها البلاد ودور المؤسسات العسكرية والامنية في الظروف الخطرة التي يمر بها وطننا والمحنة الكبرى التي تجتاحه".وأضاف سليم :"إن العدوان الإسرائيلي المستمر على بلدنا يؤكد النهج العدواني في القتل والتدمير وعدم إحترام القوانين الدولية والإنسانية وهذا ما يجعلنا نطلب من المجتمع الدولي التي فشلت كل محاولاته حتى الان بوقف آلة القتل الذي عليه أن يسعى بشكل فعال لإيجاد الحل لوقف عملية القتل المستنكرة والمستمرة بشكل غير مسبوق، إن المرحلة تتطلب منا الوحدة الوطنية والتماسك ودعم القوى العسكرية والأمنية وتعاون الجميع مع كل المهمات التي تقوم بها على المستوى الوطني" .وتابع : أؤكد أنه لدينا ثقة كاملة بجيشنا هذا الجيش الذي تاريخه يشهد له بتضحياته الوطنية وإنجازاته ونجاحاته،جيشنا ذو عقيدة وطنية راسخة وقد أثبت جدارته وكفاءته على مدى تاريخه كما أؤكد ايضا على تعاون جيشنا على مدى عقود مع قوات اليونيفل في جنوب بلبنان وإلتزامه دائما بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والإلتزام بالقرار 1701 وكل مندرجاته في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون بين الجيش واليونيفل" .وحول وقف إطلاق النار، قال الوزير سليم :"الدولة اللبنانية وافقت عليه ويبقى على المجتمع الدولي أن يقنع العدو أو يرغمه على القبول بهذا القرار لأن هذا القرار هو قرار دولي وسليم ويفتح الأفق لوقف هذه المجزرة الإنسانية".واستقبل بري نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي والامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وبحث معهما في الاوضاع العامة وملف النازحين.وتلقى الرئيس بري إتصالا من الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، تم في خلاله إستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان.