تفاصيل جديدة عن "غارة المعيصرة"... ماذا استهدف العدوّ؟

Advertisement

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الغارة المعادية على بلدة المعيصرة - فتوح كسروان، استهدفت منزلا خاليا للشيخ محمود عمرو.والمبنى المستهدف مؤلف من طابقين، وقد استُهدف الطابق الثاني.ونقل الدفاع المدني الجريحين فاطمة العوطة وعلي عمرو الى مستشفى البوار الحكومي، واصابتهما طفيفة. كما افيد عن إصابة شخصين عولجا ميدانيا.