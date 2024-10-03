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لبنان

تفاصيل جديدة عن "غارة المعيصرة"... ماذا استهدف العدوّ؟

Lebanon 24
03-10-2024 | 09:00
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الغارة المعادية على بلدة المعيصرة - فتوح كسروان، استهدفت منزلا خاليا للشيخ محمود عمرو. 

والمبنى المستهدف مؤلف من طابقين، وقد استُهدف الطابق الثاني.   
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ونقل الدفاع المدني الجريحين فاطمة العوطة وعلي عمرو الى مستشفى  البوار الحكومي، واصابتهما طفيفة. كما افيد عن إصابة شخصين عولجا ميدانيا.
 
 
 
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